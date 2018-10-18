План «Перехват» объявили в Москве после ДТП со стрельбой на МКАД
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Москва, 18 октября. План «Перехват» ввели после стрельбы на Московской кольцевой автомобильной дороге, передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.
Дорожный конфликт со стрельбой произошел в четверг, 18 октября, на седьмом километре МКАД. Известно, что с места ДТП скрылся автомобиль марки Mazda белого цвета.
«Введен план «Перехват», — отметили в правоохранительных органах.
Подробности дорожного конфликта не сообщаются, известно, что один из водителей устроил стрельбу, после чего скрылся с места.