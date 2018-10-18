План «Перехват» объявили в Москве после ДТП со стрельбой на МКАД

Москва, 18 октября. План «Перехват» ввели после стрельбы на Московской кольцевой автомобильной дороге, передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в четверг, 18 октября, на седьмом километре МКАД. Известно, что с места ДТП скрылся автомобиль марки Mazda белого цвета.

«Введен план «Перехват», — отметили в правоохранительных органах.

Подробности дорожного конфликта не сообщаются, известно, что один из водителей устроил стрельбу, после чего скрылся с места.