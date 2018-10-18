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Московские школьники получат денежные призы за медали на конкурсе профессионального мастерства

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Московские школьники получат денежные призы за медали на конкурсе профессионального мастерства

Москва, 18 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в социальной сети Twitter рассказал о победах столичных школьников в конкурсе профессионального мастерства «EuroSkills 2018».

Москвичи привезли из Будапешта семь медалей — две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. За каждую из медалей студентов и выпускников колледжей ждет денежное поощрение: победители получают по миллиону рублей, за второе место — 500 тысяч рублей, а за третье — 250 тысяч рублей.

Ранее глава департамента образования города Москвы Исаак Калина рассказал, что столичные колледжи стали привлекательными учебными заведениями, где можно освоить престижную профессию. По словам московского министра, сейчас студенты изучают востребованные городом специальности, гарантирующие трудоустройство после обучения. Интерес к профильному образованию подтверждают и результаты столичных студентов на различных конкурсах: сборная столицы уже трижды занимала первое место на соревнованиях «Молодые профессионалы», куда съезжаются учащиеся со всей России.

Автор: Катерина Иванова
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