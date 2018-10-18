К зданию пансионата для ветеранов на юго‑востоке Москвы‍ пристроят лифт

Москва, 18 октября. Лифт появится в жилом корпусе пансионата для ветеранов труда в Москве, пишет РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Москомстройинвеста.

Соответствующее предложение одобрила градостроительно-земельная комиссия города. В корпусе пансионата для ветеранов труда на улице Ставропольская в Юго-Восточном административном округе появится лифт в рамках реконструкции пятиэтажного здания.

«Это позволит повысить комфорт престарелых граждан и инвалидов», — подчеркивается в материале.

Таким образом, площадь корпуса увеличится с 11,38 тысяч квадратных метров до 12,98 тысяч квадратных метров.