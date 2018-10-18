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Найти убийцу троих людей в Москве помогло трудолюбие жертвы

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Найти убийцу троих людей в Москве помогло трудолюбие жертвы

Москва, 18 октября. Убийцу троих людей в Москве помогло вычислить трудолюбие его бабушки, которая стала одной из жертв, сообщили в правоохранительных органах Москвы.

Накануне стало известно, что, по версии следствия, 22-летний москвич убил своих родителей и бабушку. Как уточнили в полиции, в расследовании дела важную информацию предоставил начальник компании «Юлизим и Турбохолод», в котором бабушка молодого человека проработала уборщицей 40 лет.

«Она очень добросовестный сотрудник, — приводит слова начальника телеканал «360». — Ответственная и ни с кем и никогда не конфликтовала».

Однако трудолюбивая сотрудница не вышла на работу, что вызвало у сотрудников компании подозрения. Они позвонили ей домой и трубку поднял внук —  предполагаемый убийца женщины. Начальник компании  участвует в следственных действиях как свидетель.

Найти убийцу троих людей в Москве помогло трудолюбие жертвы

Коллектив пытается связаться с выжившей дочерью уборщицы, чтобы помочь с похоронами своей сотрудницы.

По предварительной информации, молодой человек убил родителей и бабушку из-за того, что семья часто ссорились с ним из-за его нежелания работать.

Автор: Катерина Иванова
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