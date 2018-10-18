Поликлинику на 750 мест построят в Новой Москве

Москва, 18 октября. Детско-взрослую поликлинику с женской консультацией планируют построить в Новой Москве к концу 2019 года, пишет РИАМО со ссылкой на сообщение Сергея Собянина, опубликованное в социальной сети «ВКонтакте».

Планируется, что детско-взрослую поликлинику с женской консультацией введут в эксплуатацию в поселке Птичное в ТиНАО. В ней установят самое современное оборудование. Почти 800 человек в смену смогут получит высокопрофессиональную помощь врачей.