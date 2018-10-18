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Полиция не нашла бомбу в киноколледже в Сергиевом Посаде

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Полиция не нашла бомбу в киноколледже в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад, 18 октября. Неизвестный позвонил в отделение полиции и сообщил, что в киноколледж в Сергиевом Посаде прошел человек с осколочной гранатой.

Звонок поступил в полицию в четверг, 18 октября, в первой половине дня. Сотрудников и учеников филиала ВГИК эвакуировали, специалисты провели осмотр с собаками и металлоискателями.

Сообщение о минировании не подтвердилось, в настоящее время сейчас все возвращаются в здание колледжа.

Полиция не нашла бомбу в киноколледже в Сергиевом Посаде

Ранее сообщалось о том, что всем ученикам раздали бланки, на которых они должны были написать о том, что видели и кто мог сделать звонок.

Автор: Алексей Громов
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