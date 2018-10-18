Учеников киноколледжа в Сергиевом Посаде эвакуировали после сообщения о минировании

Сергиев Посад, 18 октября. Учеников филиала ВГИК в Сергиевом Посаде эвакуировали после сообщения о минировании.

По предварительным данным, студент принес гранату в киноколледж. Всех учеников и преподавателей незамедлительно эвакуировали. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Видео и фото появились в распоряжении редакции ФАН.

Всем ученикам раздали бланки, на которых они должны были написать о том, что видели, а также информацию о том, кто мог сделать звонок и сообщить о минировании.