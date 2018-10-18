Мэр Москвы поздравил с днем рождения актера Сергея Безрукова

Москва, 18 октября. Мэр Москвы поздравил актера Сергея Безрукова с днем рождения. Соответствующую поздравительную телеграмму глава города Сергей Собянин опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Градоначальник отметил, что каждая работа Безрукова привлекают внимание зрителей. Он пожелал актеру успехов и удачи в новых творческих проектах.

«Каждая ваша работа в театре, кино, а сейчас и новый музыкальный проект, привлекают внимание. Желаю, чтобы творческая удача и успех всегда были рядом», — написал Собянин.

Отметим, народный артист России Сергей Безруков родился 18 октября в 1973 году, окончил актерский факультет школы-студии МХАТ. В настоящее время он является художественным руководителем Московского Губернского драматического театра.