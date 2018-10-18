Медведи в Подмосковье не могут залечь в спячку из-за теплой осени
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Москва, 18 октября. Подмосковные медведи не могут залечь в зимнюю спячку из-за теплой осени. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зоолога Игоря Егорова.
Достаточно теплая этой осенью сбила график у подмосковных медведей, они не могут залечь в спячку. По словам зоолога, животные испытывают дискомфорт и раздражение.
Обычно медведи ложатся в спячку в середине октября или начале ноября, именно в этот период начинаются первые холода.
«Они уже набрали достаточно веса для зимовки, и сейчас они вялые. Они будут стараться лечь где-нибудь, чтобы немного поспать», — отметил Егоров, заявив, что опасности животные не представляют.