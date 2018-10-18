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Человек погиб при пожаре в жилом доме в Зеленограде

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Человек погиб при пожаре в жилом доме в Зеленограде

Москва, 18 октября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в столичном городском округе Зеленоград: загорелся жилой дом, один человек погиб.

Пожар произошел в 14-м микрорайоне на улице Александровка: загорелись две квартиры на седьмом и восьмом этажах. Пламя охватило территорию площадью 20 квадратных метров. К настоящему моменту пожар удалось полностью ликвидировать.

Известно, что один человек погиб. Пожарные спасли из огня пятерых жильцов дома.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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