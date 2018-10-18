Четыре фонтана отремонтируют в Москве до начала следующего сезона

Москва, 18 октября. Несколько фонтанов отремонтируют в столице к началу следующего сезона. Об этом сообщает «Официальный сайт мэра Москвы».

В частности, в порядок приведут главные фонтаны ВДНХ «Дружба народов» и «Каменный цветок», поющий фонтан в Парке Горького и каскад из 15 водных чаш в парке Победы на Поклонной горе.

В настоящее время реставрационные работы уже стартовали на ВДНХ. Специалисты демонтировали скульптуры и элементы фонтанов. Планируется, что их очистят от грязи, также реставраторы восстановят утраченные элементы.

Отметим, в столице работают около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств, их 1 октября закрыли на зиму.