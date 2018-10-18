Мужчина устроил поножовщину на северо-западе Москвы

Москва, 18 октября. Мужчина зарезал человека и серьезно ранил другого на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

Известно, что один человек получил смертельные травмы и скончался, другого незамедлительно госпитализировали. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают личность нападавшего.