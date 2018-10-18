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Расписание пригородных электричек в Москве изменится в ноябрьские праздники

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Расписание пригородных электричек в Москве изменится в ноябрьские праздники

Москва, 18 октября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что расписание пригородных электричек изменится в ноябрьские праздники. Соответствующую информацию передает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В частности, в период с 3 и 4 ноября электрички будут перевозить пассажиров по расписанию субботы, а 5 ноября — по расписанию воскресенья.

«На количество электропоездов влияет прежде всего пассажиропоток на направлении. Расписание формируется таким образом, чтобы каждая поездка была комфортной и удобной», — отметили в пресс-службе ЦППК.

Расписание в ноябрьские праздники будет удобно горожанам с разными планами — и тем, кто утром едет на дачу, и тем, кто хочет погулять в центре города.

Автор: Алексей Громов
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