Московский форум по цифровой экономике в «Сколково» собрал более 20 тысяч человек

Москва, 18 октября. Порядка 20 тысяч человек посетили Московский международный форум «Открытые инновации — 2018», пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе фонда «Сколково».

В частности, перед гостями и слушателями в рамках трехдневной программы «Открытые инновации», посвященной вопросам цифровой экономики, выступили более 650 спикеров.

Отметим, мероприятие проходило в период с 15 по 17 октября. За этот промежуток удалось подписать более 30 деловых соглашений, провести конкурс стартапов East Bound и выставку стартапов с участием более 220 проектов, пишет «Вечерняя Москва».