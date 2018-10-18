Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Московский форум по цифровой экономике в «Сколково» собрал более 20 тысяч человек

105
0 Оставить комментарий

Московский форум по цифровой экономике в «Сколково» собрал более 20 тысяч человек

Москва, 18 октября. Порядка 20 тысяч человек посетили Московский международный форум «Открытые инновации — 2018», пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе фонда «Сколково».

В частности, перед гостями и слушателями в рамках трехдневной программы «Открытые инновации», посвященной вопросам цифровой экономики, выступили более 650 спикеров.

Отметим, мероприятие проходило в период с 15 по 17 октября. За этот промежуток удалось подписать более 30 деловых соглашений, провести конкурс стартапов East Bound и выставку стартапов с участием более 220 проектов, пишет «Вечерняя Москва».

«Всего за три дня «Сколково» посетили свыше 20 тыс. человек из более чем 90 стран. Форум стал площадкой для общения разработчиков, инвесторов и потребителей», — подчеркивается в сообщении.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое