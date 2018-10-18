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Москвичи смогут наблюдать сближение Луны и Марса

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Москвичи смогут наблюдать сближение Луны и Марса

Москва, 18 октября. Жители и гости столицы смогут увидеть невооруженным взглядом сближение Луны и Марса. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты рассказали, что такое явление можно будет увидеть в четверг, 18 октября. Вчера же горожанам уже удалось увидеть сближение Луны и Марса, сегодня — вторая возможность.

Луна будет находиться в фазе первой четверти и располагаться недалеко от ярко-красного Марса. Оба светила в настоящее время находятся в зодиакальном созвездии Козерога. Явление можно будет наблюдать после захода солнца с 17.30 и до 00.00.

«… оба светила окажутся всего в двух градусах друг от друга, такое положение светил на небе астрономы называют сближение», — подчеркивается в сообщении.

Автор: Ксения Пудовкина
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