Москвичи смогут наблюдать сближение Луны и Марса

Москва, 18 октября. Жители и гости столицы смогут увидеть невооруженным взглядом сближение Луны и Марса. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Московского планетария.

Специалисты рассказали, что такое явление можно будет увидеть в четверг, 18 октября. Вчера же горожанам уже удалось увидеть сближение Луны и Марса, сегодня — вторая возможность.

Луна будет находиться в фазе первой четверти и располагаться недалеко от ярко-красного Марса. Оба светила в настоящее время находятся в зодиакальном созвездии Козерога. Явление можно будет наблюдать после захода солнца с 17.30 и до 00.00.