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Синоптики рассказали, когда Москве ждать первый снег и резкое похолодание

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Синоптики рассказали, когда Москве ждать первый снег и резкое похолодание

Москва, 18 октября. Мокрый снег ожидается в Москве в понедельник, 22 октября, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам Паршиной, уже в понедельник, 22 октября, в столице ожидается мокрый снег. Который однако не задержится в Москве надолго и скоро растает, передает ТАСС.

Ночью в этот день столбики термометров упадут до минус двух градусов. 

Резкое похолодание ожидается в двадцатых числах октября. Среднесуточная температура составит 5 градусов выше нуля. Жителям и гостям столицы придется попрощаться до весны с легкой одеждой.

Несмотря на похолодание, показатели все равно окажутся немного выше климатической нормы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в воскресенье, 14 октября, в Москве был побит температурный рекорд последних 70 лет. Температура составила плюс 17,9 градусов, что на 5-7 градусов больше климатической нормы этого времени года. 

Автор: Олеся Волкова
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