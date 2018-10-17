Пожар произошел в ТЦ «Город Лефортово» в Москве: опубликовано видео

Москва, 17 октября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в ТЦ «Город Лефортово» в Москве: загорелся ресторанный дворик. Соответствующее видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Посетителей и сотрудников торгового центра незамедлительно эвакуировали, в настоящее время на месте работают пожарные расчеты и скорая помощь. Информации о пострадавших не поступало.

Сотрудникам правоохранительных предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.