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Назначены 12 глав управ районов Юго-Восточного административного округа Москвы

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Назначены 12 глав управ районов Юго-Восточного административного округа Москвы

Москва, 17 октября. Мэр Москвы переназначил глав управ 12 районов в ЮВАО. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра столицы.

В частности, Сергей Зотов возглавил управу района Выхино-Жулебино, управу Капотни возглавил Павел Горбатов, управу Кузьминок — Людмила Акубекова, Азамат Царикаев — управу Лефортово, Алексей Бирюков стал главой управы Люблино, Чернышов Вадим — Марьино. Елена Хромова возглавила управу Некрасовки, Валентина Иванченко — Нижегородского района, а Альберт Юмадилов — Печатников.

В свою очередь, Андрей Киселев, Александр Матыцин и Сергей Никитин переназначены на должности глав управ районов Рязанский, Текстильщики и Южнопортовый.

Автор: Алексей Громов
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