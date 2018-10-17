Москвичи после взрыва в Керчи несут цветы к мемориалу в Александровском саду

Москва, 17 октября. Жители и гости столицы несут цветы к мемориалу города-героя Керчи после взрыва в политехническом колледже. Соответствующее видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Горожане начинают нести цветы к мемориалу города-героя Керчи, который расположен в Александровском саду. В среду, 17 октября, в политехническом колледже произошел мощный взрыв. К настоящему моменту известно о 18 погибших и 52 пострадавших. Подозреваемым в совершении преступления является студент колледжа, его обнаружили застреленным в здании.

Напомним, трехдневный траур объявлен в Республике Крым.Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Об этом пишет «ФедералПресс».