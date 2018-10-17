Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Юго-западный участок Большой кольцевой линии московского метро достроят в 2021 году

111
0 Оставить комментарий

Юго-западный участок Большой кольцевой линии московского метро достроят в 2021 году

Москва, 17 октября. Юго-западный участок Большой кольцевой линии московского метро планируют достроить в течение трех лет.

Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного департамента строительства со ссылкой на его руководителя Андрея Бочкарева.

Первой станцией в Можайском районе города в районе пересечения Аминьевского шоссе и улицы Инициативная станет «Давыдково». Участок от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе» построят до конца 2021 года.

В настоящее время специалисты выносят инженерные сети с территории строительной площадки, также ведутся работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое