Юго-западный участок Большой кольцевой линии московского метро достроят в 2021 году

Москва, 17 октября. Юго-западный участок Большой кольцевой линии московского метро планируют достроить в течение трех лет.

Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного департамента строительства со ссылкой на его руководителя Андрея Бочкарева.

Первой станцией в Можайском районе города в районе пересечения Аминьевского шоссе и улицы Инициативная станет «Давыдково». Участок от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе» построят до конца 2021 года.

В настоящее время специалисты выносят инженерные сети с территории строительной площадки, также ведутся работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована.