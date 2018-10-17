Количество объявлений сократили на эскалаторах в московском метро

Москва, 17 октября. Количество аудиообъявлений в столичном метро сократилось на 70 процентов, рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Данное решение было принято по просьбе пресс-службы московского метро. В настоящее время всегда уточняются заголовок и лид, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Стало сильно тише, и количество объявлений и разных предупреждений уменьшилось. Большую часть времени пассажиры сейчас слушают тишину», — отметил Латыпов.

Как пишет «Вечерняя Москва», решение о необходимости сократить количество аудиообъявлений было принято после проведения опросов пассажиров о качестве предоставляемых услуг.