Более тысячи новых элементов навигации установят в метро Москвы
Москва, 17 октября. Порядка тысячи новых указателей навигации появятся в московском метро. Об этом рассказал первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
По его словам, такое обновление проведут впервые почти за 40 лет. К настоящему моменту указателей нового типа установлено в метро столицы порядка ста штук.
Латыпов подчеркнул, что при разработке новых указателей навигации учитывалось мнение пассажиров и экспертной группы, а на следующей неделе будет работать фокус-группа, пишет РИАМО.
Известно, что проводились специальные опросы, в которых приняли участие более пяти тысяч человек, которые и предлагали изменения.
«…например, добавление надписи «переход», увеличение шрифта, пентаграмма пересаживающегося человечка. Слабовидящих пассажиров тоже привлекаем к обсуждению нововведений в навигации», — подчеркнул Латыпов.