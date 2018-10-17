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Более тысячи новых элементов навигации установят в метро Москвы

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Более тысячи новых элементов навигации установят в метро Москвы

Москва, 17 октября. Порядка тысячи новых указателей навигации появятся в московском метро. Об этом рассказал первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, такое обновление проведут впервые почти за 40 лет. К настоящему моменту указателей нового типа установлено в метро столицы порядка ста штук.

Латыпов подчеркнул, что при разработке новых указателей навигации учитывалось мнение пассажиров и экспертной группы, а на следующей неделе будет работать фокус-группа, пишет РИАМО.

Известно, что проводились специальные опросы, в которых приняли участие более пяти тысяч человек, которые и предлагали изменения.

«…например, добавление надписи «переход», увеличение шрифта, пентаграмма пересаживающегося человечка. Слабовидящих пассажиров тоже привлекаем к обсуждению нововведений в навигации», — подчеркнул Латыпов.

Автор: Ксения Пудовкина
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