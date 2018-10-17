Дополнительная подсветка появится на пешеходных переходах на юге Москвы

Москва, 17 октября. Дополнительное освещение появится на нерегулируемых пешеходах на юге столицы, пишет «Официальный сайт мэра Москвы».

До конца текущего года на Ореховом бульваре на трех нерегулируемых пешеходных переходах установят дополнительную подсветку, которая будет включаться в темное время суток.

Отмечается, что они появятся на консолях сверху над пешеходными переходами. Такая подсветка повлияет на безопасность дорожного движения ночью и осенью, и зимой. Об этом рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.