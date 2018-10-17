Один человек погиб при пожаре в доме на востоке Москвы

Москва, 17 октября. Один человек погиб при пожаре в столичном районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщили в экстренных службах.

Сообщение о серьезном пожаре поступило на пульт дежурного спасателя в ночь на среду, 17 октября. Загорелся деревянный одноэтажный дом в районе улицы Поселковая, пламя распространилось на площади порядка 80 квадратных метров.

Сообщается об одном погибшем. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившего и установить точную причину возгорания.