Тестовый беспилотный состав на МЦК запустят в 2019 году

Москва, 17 октября. Беспилотный состав протестируют на Московском центральном кольце в конце 2019 года. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова директора по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгения Чаркина.

По его словам, в конце следующего года появится технологическая возможность протестировать беспилотный состав. Главное в данном случае — это безопасность.

«… мы должны получить от государства мандат на то, что мы эту технологию сможем использовать», — поделился Чаркин.

В настоящее время идет работа над формированием нормативной базы. Этим занимаются РЖД совместно с министерством транспорта РФ.

Также Чаркин отметил, что на данный момент технология уже есть — на станции «Лужская» под Петербургом локомотивы идут без участия человека. Но нужно обеспечить безопасность и подготовить нормативно-правовую базу, чтобы запустить беспилотные составы в большом масштабе.