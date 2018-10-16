Мошенница из Подмосковья отправляла клиентам кирпичи вместо товара

Москва, 16 октября. Жительница Татарстана заплатила более 14 тысяч рублей за садоводческую продукцию, но получила по почте только кирпичи.

Пострадавшая рассказала, что некая Ирина И. представилась посредником компании, которая продает товары для садоводов. Она обманным путем заставила покупательницу перевести ей деньги и отправила почтой кирпичи. Известно, что посылка пришла из Домодедово.

Оказалось, что жительница Татарстана не единственная, кого обманула мошенница. В соцсетях она нашла группу людей, которые жаловались на кирпичи вместо оплаченного заказа. Правоохранительные органы займутся расследованием дел пострадавших от рук мошенницы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».