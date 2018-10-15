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Второе за день ДТП с  участием такси произошло в Москве

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Второе за день ДТП с  участием такси произошло в Москве

Москва, 15 октября. Второе за день ДТП с участием автомобиля такси произошло в Москве: на этот раз на юго-западе столицы. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места аварии.

Инцидент произошел в Черемушках на улице Цюрюпы, 13. Автомобиль въехал в бампер такси, оно вылетело на встречную полосу и столкнулось с Land Rover. 

Как сообщили ФАН очевидцы, серьезно пострадала девушка — пассажирка такси, ее увезли на скорой. Полиция приехала на место ДТП практически сразу.

Ранее в понедельник ДТП произошло на пересечении улиц Радио и Бауманской рядом с трамвайными путями. Как сообщал ФАН, автомобиль «Яндекс.Такси» получил серьезные повреждения. 

Автор: Олеся Волкова
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