Автомобили СК РФ и «Яндекс.Такси» столкнулись в Москве

Москва, 15 октября. На пересечении улиц Радио и Бауманской в Москве столкнулись автомобиль СК РФ и машина «Яндекс.Такси», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла рядом с трамвайными путями, в результате ДТП образовалась пробка на дороге. Автомобиль «Яндекс.Такси» получил серьезные повреждения. По данным ТАСС, авария произошла из-за неправильного маневра водителя такси.

В СК РФ опровергли информацию о том, что попавшая в ДТП машина входит в кортеж замглавы СК Игоря Краснова. Он находился в этот момент в здании комитета на Техническом переулке. В ведомстве добавили, что Краснов ездит на авто другой марки.