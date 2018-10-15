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Автомобили СК РФ и «Яндекс.Такси» столкнулись в Москве

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Автомобили СК РФ и «Яндекс.Такси» столкнулись в Москве

Москва, 15 октября. На пересечении улиц Радио и Бауманской в Москве столкнулись автомобиль СК РФ и машина «Яндекс.Такси», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла рядом с трамвайными путями, в результате ДТП образовалась пробка на дороге. Автомобиль «Яндекс.Такси» получил серьезные повреждения. По данным ТАСС, авария произошла из-за неправильного маневра водителя такси.

В СК РФ опровергли информацию о том, что попавшая в ДТП машина входит в кортеж замглавы СК Игоря Краснова. Он находился в этот момент в здании комитета на Техническом переулке. В ведомстве добавили, что Краснов ездит на авто другой марки.

Автор: Ирина Селезнева
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