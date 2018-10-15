Московские депутаты предложили увеличить штрафы для зацеперов в 25 раз

Москва, 15 октября. Депутаты Московской городской думы доработали проект закона, документ предлагает увеличить штрафы для зацеперов в 25 раз. Об этом сообщила глава комиссии по безопасности Инна Святенко.

Законопроект будет направлен в Госдуму на повторное рассмотрение. Материальное наказание за зацепинг и хождение по железнодорожным путям предлагается увеличить в разы. В настоящий момент нарушители заплатят штраф в размере 100 рублей.

Ужесточение наказания связано с риском для жизни подростков. С начала текущего года машинистам в Москве пришлось более 20 раз применять экстренное торможение, чтобы не наехать на людей на путях.

Если поправки к закону будут приняты, они затронут МЦК, МЦД. В августе Роскомнадзор заблокировал около сотни ресурсов о зацепинге. В апреле 2018 года погиб несовершеннолетний зацепер на крыше электрички.