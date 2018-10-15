Журналист ФАН провел мастер-класс для сотрудников пресс-службы Росгвардии в Москве

Москва, 15 октября. Представитель Федерального агентства новостей Илья Горбунов со своими коллегами из столичных СМИ провел мастер-класс для специалистов информационного сопровождения Росгвардии из 18 регионов ЦФО.

Сотрудники СМИ помогли разработать порядок предоставления информации о деятельности войск в региональные и федеральные информагентства.

Семинар открыл командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев. Он подчеркнул важность работы Росгвардии с институтами гражданского общества, в том числе со СМИ.

Ключевой темой мероприятия стали вопросы развития ведомственных интернет-ресурсов, взаимодействие с журналистами, подготовка информационных материалов. Семинар состоялся в учебном центре ТАСС в Москве.

Позднее участники сессии побывали на телеканале «Рен-ТВ», где ближе познакомились с работой СМИ. Учебный день завершился проведением круглого стола в Союзе журналистов.

По словам первого секретаря организации Людмилы Щербины, Росгвардия помогает российским журналистам и проводит курсы «Бастион». Союз журналистов наградил представителей территориальных пресс-служб Росгвардии за полноценное освещение деятельности войск.