Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

Москва, 15 октября. Более шести миллионов раз москвичи и гости города скачали мобильные приложения городского транспорта с 2012 года, сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Лискутов.

Популярные пассажирские сервисы делают транспорт Мосвы доступнее. Кроме того, приложения помогают взаимодействовать с жителями города, поскольку в приложениях транслируются новости о каждом районе. Лискутов подчеркнул, что москвичи оперативно узнают о появлении новых маршрутов.

Как говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы, самыми популярными придлжениями стали «Парковки Москвы», его установили 2,5 млн раз, «Метро Москвы» и «Аэроэкспресс».