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Рекорд тепла 25-летней давности может быть побит в Москве

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Рекорд тепла 25-летней давности может быть побит в Москве

Москва, 15 октября. Рекорд тепла 25-летней давности, скорее всего, будет побит в российской столице в понедельник, температура воздуха прогреется до 20 градусов выше ноля. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

«Мы не исключаем, что сегодня не устоит рекорд тепла 25-летней давности», — сообщили синоптики.

Как отметили в погодном центре, 25 лет назад в Москве столбик термометра поднимался до отметки 19,7 градуса выше ноля, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что дневная температура в столице прогнозируется на отметке в 18-20 градусов, в Подмосковье — до 21 градуса.

Автор: Алексей Громов
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