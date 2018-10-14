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Пожарные спасли пять человек из горевшей квартиры на юго-востоке Москвы

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Пожарные спасли пять человек из горевшей квартиры на юго-востоке Москвы

Москва, 14 октября. Сотрудники МЧС спасли пять человек из горевшей квартиры на юго-востоке столицы. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в Юрьевском переулке, 20, поступило на пульт дежурного спасателя в воскресенье, 14 октября. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. Спасатели эвакуировали пять человек.

К настоящему моменту пожар полностью ликвидировали, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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