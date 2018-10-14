Воинская часть Росгвардии в Москве впервые провела акцию «Служим вместе»

Москва, 14 октября. Воинская часть Росгвардии в Москве по охране общественного порядка впервые провела акцию «Служим вместе», в рамках которой состоялся день открытых дверей для родителей военнослужащих.

В акции приняли участие более 150 семей военнослужащих и воспитанники кадетских классов столичных школ. В общей сложности, мероприятие собрало около 500 гостей.

На открытии выступили артисты ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардии, оркестр московского соединения по охране общественного порядка, детского хореографического ансамбля «Росток», военнослужащие воинской части.

Командир части полковник Алексей Гончаров вручил отличившимся военнослужащим благодарственные письма.

Также в рамках акции члены семей военнослужащих посетили музей части и передвижную экспозицию Центрального музея Росгвардии. Кроме этого, родителям показали, как организовано питание в столовой и рассказали о жизни в казармах.

«Встреча получилась очень теплой и насыщенной. Мой сын, Павел, получил благодарственное письмо, чем, безусловно, порадовал меня. Благодаря таким встречам родители спокойны за судьбы своих детей», — отметила Алла Макаровская, мама одного из военнослужащих.

Финальным аккордом необычной акции стала речь командира, который поблагодарил членов семей военнослужащих за поддержку сыновей, ответив, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.