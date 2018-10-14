Пожар в электродепо «Выхино» потушили на юго-востоке Москвы

Санкт-Петербург, 14 октября. Небольшое задымление произошло в здании электродепо «Выхино» столичного метрополитена на юго-востоке города.

Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

«В одном из помещений строения, расположенного по адресу: Рязанский проспект, д. 105, стр. 15 наблюдалось незначительное задымление», — отметили в ведомстве.

Сообщение о ЧП на Рязанском проспекте поступило на пульт дежурного пожарного около 12.45 в воскресенье, 14 октября. К счастью, его ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Информации о пострадавших не поступало.