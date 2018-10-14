Два человека пострадали при пожаре в доме на юго-востоке Москвы
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Москва, 14 октября. Два человека пострадали при пожаре на юго-востоке столицы, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
Пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома, расположенного на улице Чугунные ворота, 21. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. Десять человек эвакуировали.
К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировали. Известно, что два человека пострадали, они обратились к медикам.
Экспертам и правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.