Появилось видео с места поджога храма в Москве

Москва, 13 октября. Неизвестный в маске поджег деревянный храм на востоке столицы, в распоряжении редакции Федерального агентства новостей появилось видео.

Напомним, в ночь на субботу, 13 октября злоумышленник в маске облил горючей жидкостью стены деревянного храма, расположенного вблизи воскресной школы, поджег здание и скрылся с места преступления. К счастью, информации о пострадавших не поступало. Момент поджога попал на видео.

СУ СК возбудило уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».