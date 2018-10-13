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Иномарка насмерть сбила школьника в Подмосковье

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Иномарка насмерть сбила школьника в Подмосковье

Москва, 13 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Ступинском районе Московской области. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Водитель, находившийся за рулем иномарки Hyundai Solaris, допустил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Дорожная в деревне Сидорово. Ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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