Иномарка насмерть сбила школьника в Подмосковье

Москва, 13 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Ступинском районе Московской области. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Водитель, находившийся за рулем иномарки Hyundai Solaris, допустил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Дорожная в деревне Сидорово. Ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разбираются во всех обстоятельствах случившегося.