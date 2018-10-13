Уголовное дело возбудили по факту поджога храма на востоке Москвы

Москва, 13 октября. Уголовное дело возбудили по факту поджога храма и воскресной школы на востоке Москвы.

Соответствующую информацию передают ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичной полиции.

Напомним, злоумышленник в маске облил горючей жидкостью стены деревянного храма, расположенного вблизи воскресной школы, совершил поджог и скрылся. Инцидент произошел в субботу, 13 октября.

Благодаря оперативной реакции охранника, объект удалось сохранить, сгорела только пристройка к храму. В настоящее время возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».