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Уголовное дело возбудили по факту поджога храма на востоке Москвы

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Уголовное дело возбудили по факту поджога храма на востоке Москвы

Москва, 13 октября. Уголовное дело возбудили по факту поджога храма и воскресной школы на востоке Москвы.

Соответствующую информацию передают ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичной полиции.

Напомним, злоумышленник в маске облил горючей жидкостью стены деревянного храма, расположенного вблизи воскресной школы, совершил поджог и скрылся. Инцидент произошел в субботу, 13 октября.

Благодаря оперативной реакции охранника, объект удалось сохранить, сгорела только пристройка к храму. В настоящее время возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Автор: Алексей Громов
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