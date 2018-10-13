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Больше десяти тысяч участников посетили летнюю образовательную программу на ВДНХ в Москве

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Больше десяти тысяч участников посетили летнюю образовательную программу на ВДНХ в Москве

Москва, 13 октября. Около десяти тысяч человек приняли участие в третьей летней образовательной программе на ВДНХ в Москве. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

Для гостей мероприятия подготовили спектакли, концерты и лекции, их посетили около десяти тысяч человек.

«В этом году было семь площадок, включая обновленные Дом культуры, летний кинотеатр и уютную крышу павильона «Рабочий и колхозница», — отметил градоначальник.

Напомним, образовательная программа на ВДНХ прошла в период с 27 апреля по 9 сентября. Перед гостями выступили 210 специалистов с 17 циклами лекций. В общей сложности, было организовано 150 мероприятий.

Автор: Ксения Пудовкина
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