В Москве уничтожили 5,5 тонн санкционной колбасы и сыра

Москва, 12 октября. Сотрудники Россельхознадзора после проверок на складах в Москве изъяли и уничтожили 5,5 тонн санкционной продукции.

Специалисты ведомства обнаружили 72 сорта сыра из Дании, Британии, ФРГ, Испании, Италии, Голландии общим весом 3,9 тонны. На складах также находились 30 сортов импортной колбасы весом в 1,5 тонны и 12 кг мяса американского производства.

Контрабандная продукция была уничтожена на полигоне в Подмосковье. Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев продлил продэмбарго для стран, которые ввели санкции против РФ.