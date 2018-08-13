Власти Подмосковья оборудуют электроосвещением более 300 километров дорог

Москва, 13 августа. В Московской области до конца года в рамках программы «Светлый город» запланировано подключить к уличному освещению 300 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Освещение получат 79 аварийных участков дорог в Московской области, которые связаны с Москвой. Общая протяженность муниципальных дорог составит 300 километров. Это зоны с наиболее высокой аварийностью.Также 17 километров займет освещение дворовых территорий.

Программа «Светлый город» призвана решить проблемы с наружным освещением аварийных участков, а также таких зон, как парки, скверы, набережные и достопримечательности. Всего в нее входит 345 километров дорог.

В правительстве отметили, что объем дорожного освещения в этом году вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По статистике на освещенных дорогах в два раза снижается количество ДТП в темное время суток.