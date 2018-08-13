Более 50 бесплатных экскурсий пройдут в Москве в День города

Москва, 13 августа. В преддверии Дня города в столице состоится более 50 бесплатных экскурсий по достопримечательностям. В ходе пеших прогулок экскурсоводы расскажут об истории Москвы и особенностях архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба организаторов цикла городских мероприятий «Московские сезоны».

По словам организаторов, ко Дню города подготовили несколько премьерных маршрутов. Всего действуют 26 пешеходных экскурсий по улицам города. Каждую экскурсию проведут два раза, чтобы все желающие смогли узнать историю знаковых адресов Москвы. Например, в ходе новой экскурсии по Никольской улице расскажут о прошлом и будущем центра Москвы.

Напомним, День города в столице пройдет 8 и 9 сентября. Москвичей и гостей города ждет разнообразная праздничная программа, концерты и шоу.