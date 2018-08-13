Участники «Доброго автобуса» посетят бесплатные экскурсии по «Зарядью»      

Москва, 13 августа. Участники проекта «Добрый автобус» смогут посетить бесплатные экскурсии, уроки и мастер-классы в столичном «Зарядье». Соответствующее соглашение подпишут представители парка и организаторы социального проекта. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.

«Заключение соглашения с проектом «Добрый автобус» позволит еще большему числу пожилых людей увидеть наш парк, полюбоваться живописными видами Москвы, найти новых друзей и с пользой провести время», — рассказал директор «Зарядья» Павел Трехлеб.

Пожилые москвичи смогут посетить джазовые концерты, танцевальные вечера, позаниматься йогой, дыхательной гимнастикой или скандинавской ходьбой, а также научиться рисовать.

Проект «Добрый автобус» запущен в 2017 году. Ежедневно люди в возрасте принимают участие в бесплатных экскурсиях на комфортабельном автобусе. Каждый день такие экскурсии посещают около 50 пенсионеров.