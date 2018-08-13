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Современные мировые стандарты сделают Москву комфортнее и экологичнее
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    Современные мировые стандарты сделают Москву комфортнее и экологичнее

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    Современные мировые стандарты сделают Москву комфортнее и экологичнее

    Москва, 13 августа. Столичный район Гольяново до конца 2018 года благоустроят по современным мировым стандартам в рамках комплексной программы благоустройства Москвы.

    Так, на 40 дворовых территориях московского района появятся детские и спортивные площадки, новый бортовой камень, урны и скамейки, а также отремонтированное асфальтовое покрытие.

    В целом комплексные программы благоустройства Москвы появились недавно, при бывшем мэре столицы Юрии Лужкове акцент ставился не на целостный и гармоничный облик города, а на коммерциализацию пространства.

    Современные мировые стандарты сделают Москву комфортнее и экологичнее

    Так называемые «Стандарты благоустройства» приняли весной 2016 года после утверждения программы «Моя улица». Данные меры сделали город безопаснее, комфортнее и экологичнее. Сами жители отдавали голоса в пользу того или иного проекта.

    За четыре года до упомянутой программы появился «Народный парк», благодаря которому москвичи смогли выбрать территории для насаждений. Город преобразился благодаря цветникам, скверам и фонтанам. Озеленение удалось благодаря стартовавшей в 2013 году программе «Миллион деревьев», которая позволила с толком решить поставленную задачу и выбрать для высадки наименее аллергенные растения.

    Стоит отметить, что принятые в Москве стандарты благоустройства города ориентированы на ведущие мировые практики. Так, в столице реализуется модель зеленых буферных зон между проезжей частью и пешеходной. Такие буферы при правильном размещении способны задерживать до 70% пыли, передает «Экономика сегодня».

    Напомним, ранее сообщалось, в парках и скверах Москвы появятся первые деревья в честь новорожденных. Семьи получат сертификат на посадку дерева в рамках проекта «Наше дерево», который будут выдавать родителям вместе со свидетельством о рождении.

    Автор: Екатерина Кухарева
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