Август в Москве стал самым сухим за последние 70 лет

Москва, 13 августа. С начала августа в Москве выпало всего 4 миллиметра осадков. Начало августа стало самым сухим с 1948 года.

В столице преобладает влияние антициклонов, станция ВДНХ зафиксировала 4 миллиметра осадков с начала месяца. Последний раз такой сухой август зафиксирован в 1948 году. Даже жаркий 2010 год не может похвастаться такими рекордами. В августе 2010 года выпало 17,5 миллиметров осадков.

Самым сухим августом в истории Москвы считается 1938 года. Тогда за весь летний месяц выпал только 1 миллиметр осадков.

По данным синоптиков, ситуация исправится с приходом циклона. В середине недели пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха составит 20-25 градусов.