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Столичный Росреестр принимает более 10 тысяч онлайн-заявлений в месяц
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    Столичный Росреестр принимает более 10 тысяч онлайн-заявлений в месяц

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    Столичный Росреестр принимает более 10 тысяч онлайн-заявлений в месяц

    Москва, 13 августа. Более 10 тысяч заявлений в месяц принимает Росреестр Москвы онлайн. Количество онлайн-заявлений на регистрацию прав на недвижимость выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Москвы.

    Согласно данным пресс-службы, за семь месяцев работы онлайн-приемной подано 90 тысяч заявлений на регистрацию прав собственности и постановку на кадастровый учет, из них более 15 тысяч поданы в июле.

    В прошлом году за аналогичный период было подано в три раза меньше заявлений через интернет. При этом услугой онлайн-регистрации пользуются по большей части физические лица.

    При подаче онлайн-заявления на регистрацию лично процедура занимает до пяти дней, онлайн-заявление от нотариуса рассматривается в течение одного дня. Как отметили в Росреестре, онлайн-подача помогает не только ускорить темп работы, но и улучшить проверку заявлений.

    Автор: Софья Куликова
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