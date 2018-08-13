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Спорткомплекс с диагностическим центром построят на востоке Москвы
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    Спорткомплекс с диагностическим центром построят на востоке Москвы

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    Спорткомплекс с диагностическим центром построят на востоке Москвы

    Москва, 13 августа. В Преображенском районе Москвы построят четырехэтажный ФОК на месте снесенной по реновации пятиэтажки. Спортивный объект с диагностическим центром построят к осени 2019 года.

    По данным Мосгосстройнадзора, ведомство выдало разрешение на строительство объекта на Халтуринской улице дом №9, строение 1. В комплексе появятся детский и взрослый бассейны, банный комплекс, студия сайкла и антигравити, а также тренажерный зал и зал для групповых занятий.

    Также в ведомстве отметили, что после того, как застройщик подаст уведомление о начале строительства объекта, будет составлен график проведения проверок. Проверки будут проводить сотрудники центра экспертиз.

    Автор: Софья Куликова
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