Спорткомплекс с диагностическим центром построят на востоке Москвы

Москва, 13 августа. В Преображенском районе Москвы построят четырехэтажный ФОК на месте снесенной по реновации пятиэтажки. Спортивный объект с диагностическим центром построят к осени 2019 года.

По данным Мосгосстройнадзора, ведомство выдало разрешение на строительство объекта на Халтуринской улице дом №9, строение 1. В комплексе появятся детский и взрослый бассейны, банный комплекс, студия сайкла и антигравити, а также тренажерный зал и зал для групповых занятий.

Также в ведомстве отметили, что после того, как застройщик подаст уведомление о начале строительства объекта, будет составлен график проведения проверок. Проверки будут проводить сотрудники центра экспертиз.