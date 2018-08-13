Воры похитили деньги на реабилитацию детей с ДЦП из московского Центра

Москва, 13 августа. Злоумышленники проникли в Центр реабилитации детей с ДЦП Натальи Пыхтиной в Москве и похитили все деньги на лечение.

По словам пиар-менеджера организации, сотрудники заподозрили кражу в Центре, когда утром понедельника, 13 августа, не сумели открыть дверь офиса.

«Вызвали службу МЧС. После вскрытия обнаружили, что все сейфы взломаны, камеры выкручены в другую сторону, кассы вскрыты», — сообщила собеседница телеканала «360».

Предполагается, что воры заранее составили план ограбления. Мошенники спустились с крыши здания по веревке и спилили решетку на окне. Затем они пробрались через окно в офис Центра и похитили деньги, предназначенные на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит определить точную сумму похищенных средств и личности преступников.