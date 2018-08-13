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Воры похитили деньги на реабилитацию детей с ДЦП из московского Центра
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    Воры похитили деньги на реабилитацию детей с ДЦП из московского Центра

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    Воры похитили деньги на реабилитацию детей с ДЦП из московского Центра

    Москва, 13 августа. Злоумышленники проникли в Центр реабилитации детей с ДЦП Натальи Пыхтиной в Москве и похитили все деньги на лечение.

    По словам пиар-менеджера организации, сотрудники заподозрили кражу в Центре, когда утром понедельника, 13 августа, не сумели открыть дверь офиса.

    «Вызвали службу МЧС. После вскрытия обнаружили, что все сейфы взломаны, камеры выкручены в другую сторону, кассы вскрыты», — сообщила собеседница телеканала «360».

    Предполагается, что воры заранее составили план ограбления. Мошенники спустились с крыши здания по веревке и спилили решетку на окне. Затем они пробрались через окно в офис Центра и похитили деньги, предназначенные на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП.

    На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит определить точную сумму похищенных средств и личности преступников.

    Автор: Екатерина Кухарева
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