Семь автобусных маршрутов в столице изменятся из-за строительных работ

Москва, 13 августа. Семь автобусных маршрутов изменятся из-за проведения строительных работ на участке Варшавского шоссе от Молодцовского проезда до улицы Брусилова.

При движении из центра Москвы к окраинам автобусы №108 и№249 проедут по Симферопольскому шоссе, развернутся на эстакаде около улицы Маршала Савицкого, затем выедут на Варшавское шоссе и Щербинскую улицу.

Автобусы №737 и№753 также обогнут закрытый участок и через эстакаду выедут на улицу Брусилова. Маршруты №835, №858 и №906 пройдут от эстакады по Проектируемому проезду №6418 и улице Брусилова.

Строительные работ приостановят обслуживание остановок общественного транспорта «Захарьино», ««1-й микрорайон Щербинки», «Захарьинские дворики», «Улица Маршала Савицкого» и «Поворот на Милицейский поселок».