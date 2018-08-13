Меню
Общество
Семь автобусных маршрутов в столице изменятся из-за строительных работ
Россия
Путин поручил проработать меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток
Следующая новость
Загрузка...

    Семь автобусных маршрутов в столице изменятся из-за строительных работ

    43

    Семь автобусных маршрутов в столице изменятся из-за строительных работ

    Москва, 13 августа. Семь автобусных маршрутов изменятся из-за проведения строительных работ на участке Варшавского шоссе от Молодцовского проезда до улицы Брусилова.

    При движении из центра Москвы к окраинам автобусы №108 и№249 проедут по Симферопольскому шоссе, развернутся на эстакаде около улицы Маршала Савицкого, затем выедут на Варшавское шоссе и Щербинскую улицу.

    Автобусы №737 и№753 также обогнут закрытый участок и через эстакаду выедут на улицу Брусилова. Маршруты №835, №858 и №906 пройдут от эстакады по Проектируемому проезду №6418 и улице Брусилова.

    Строительные работ приостановят обслуживание остановок общественного транспорта «Захарьино», ««1-й микрорайон Щербинки», «Захарьинские дворики», «Улица Маршала Савицкого» и «Поворот на Милицейский поселок».

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.